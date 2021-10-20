В Сочи Ксении Собчак не устроили очную ставку с таксистом и задали вопросы как в Москве
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак привела подробности допроса в Сочи по делу о смертельном ДТП. Напомним, она была пассажиркой автомобиля, который врезался лоб в лоб со встречной машиной.
По словам Собчак, следователи в Сочи повторили вопросы, которые ей задавали в Москве. При этом в столице ее допрашивали почти три часа. По словам участницы ДТП, «обычно пассажиров так не прессуют».
Очной ставки с водителем Олегом Цоем в Сочи не было. Одновременного допроса и не должно было быть, так как их показания не могли расходиться, уверена Собчак.
Дополнительно ее попросили подтвердить подлинность съемок с мероприятия, после которого ведущая попала в аварию, и опознать себя. Подробности допроса она раскрыла в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Напомним, 9 октября Mercedes с Собчак столкнулся с Volkswagen. Погибла 35-летняя женщина.Собчак направлялась в аэропорт из Красной поляны, где вела закрытое мероприятие. В отношении таксиста, перевозившего Собчак, возбудили уголовное дело - он признал вину. Было опубликовано видео ДТП - из него ясно, что у Volkswagen не оставалось шансов уйти от столкновения. Экспертиза показала, что водитель Собчак был трезв. Сообщалось, что перед встречей со следователями в Адлере ведущая улетела в Париж.