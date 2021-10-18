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В России запретили и признали экстремистским ущемляющее женщин и ЛГБТ «Мужское государство»
18 октября, 2021 16:55
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Лидер сообщества «Мужское государство» Владислав Поздняков / «ВКонтакте»
Движение «Мужское государство» запретили в России. Теперь оно считается экстремистским. Такое решение принял Нижегородский областной суд.
Telegram-каналы основателя сообщества Владислава Позднякова больше не будут функционировать. Речь идет о «Мужском государстве», основном канале лидера движения и стороннем проекте «Бутылка». Поздняков, к слову, узнав о намерении регионального надзорного ведомства признать организацию экстремистской, тут же от «МГ» отмахнулся, заявив, что год не руководит «этим брендом», передает «Медиазона» (признано в РФ СМИ-иноагентом).
Ранее Поздняков просил перенести заседание суда, поскольку он узнал о нем лишь 11 октября, а адвоката нашел только 15-го.
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