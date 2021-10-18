Прокурор требует признать «Мужское государство» экстремистским за «нетерпимость к женщинам»
В понедельник, 18 октября, в Нижегородской областном суде началось заседание по делу о запрете движения «Мужское государство». Прокурор требует признать его экстремистским. Также в деле участвуют управление Министерства юстиции и Роскомнадзор. Скорее всего, надзорное ведомство будет настаивать на блокировке страниц МГ в социальных сетях.
Адвокат основателя движения Владислава Позднякова Дзамболат Габараев попросил отложить заседание, поскольку Позднякову стало известно о нем лишь 11 октября, а защитника своего он нашел только 15-го, и тот не смог хорошо подготовиться.
Известно, что прокурор просит запретить «Мужское государство», поскольку деятельность данного движения направлена на пропаганду «патриархата, национализма и расовой нетерпимости, а также нетерпимости к женщинам», - передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ранее стало известно, что YouTube заблокировал канал Позднякова.