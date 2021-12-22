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Следствие
В подарок ствол, взамен бумажка: за что задержан мэр кубанской столицы
22 декабря, 2021 12:54
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Krd.ru
Мэра кубанской столицы Андрея Алексеенко задержали за взятку. Она была в виде ружья за 1 млн 600 тыс. рублей.
Об этом пишет Telegram-канал 112. По его данным, ствол был получен в обмен на заключение о вводе в эксплуатацию многоквартирного дома в Прикубанском округе.
Жилье было построено с недостатками. Но за взятку мэр, якобы, закрыл на это глаза. Инцидент имел место в его бытность заместителем губернатора.
Алексеенко задержали 22 декабря. Он вступил в должность 17 ноября и успел прославиться одной цитатой. Во время церемонии назначения он заявил, что жители ожидают от властей разговоров, а не конкретных дел.
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