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Происшествия
ФСБ задержала оговорившегося мэра Краснодара
22 декабря, 2021 10:55
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Admkrai.krasnodar.ru
Сотрудники ФСБ задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко и везут его на допрос. В мэрии проходят обыски.
Об этом написало издание Znak.com со ссылкой на собственные источники.
Алексеенко 43 года. Он стал главой Краснодара 17 ноября. В ходе процедуры назначения Алексеенко оговорился, что жители кубанской столицы ждут от властей разговоров, а не конкретных дел.
Ранее стало известно о задержании ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Он руководил КФУ с 2010 года.
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