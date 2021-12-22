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Происшествия
Столичные МВД и ФСБ задержали ректора Казанского федерального университета
22 декабря, 2021 09:49
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Кремлевский пул / Global Look Press
Источники в силовых структурах сообщили о задержании ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Его отправили рейсом Победы в Москву.
Следственные мероприятия прошли вчера. В 21:50 Гафуров вылетел в Москву.
В задержании участвовали столичные МВД и ФСБ. Как пишет Telegram-канал Татмедиа, его задержали по уголовным делам, не связанным с работой вуза.
«БИЗНЕС Online» пишет, что Гафурова подозревают в причастности к заказному убийству в 1990-е годы. Другая версия задержания - коррупция с федеральными средствами.
Изданию сообщили в университете, что Гафуров заболел и не выйдет сегодня на работу.
Напомним, Гафуров возглавлял КФУ с 2010 года.
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