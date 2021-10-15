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В Москве задержали измывавшегося годами над детьми садиста
15 октября, 2021 18:49
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rod-storonatar.ru
Сотрудники правоохранительных органов в столице задержали мужчину, подозреваемого в истязаниях четырех детей в течение девяти лет.
Жертвами маньяка стали три мальчика и одна девочка. Ведётся следствие.
Детей забрали из семьи в конце прошлого года. Мать давно лишили родительских прав – это женщина лёгкого поведения, злоупотребляющая алкоголем.
В сентябре 2020 года было возбуждено уголовное дело об истязаниях. Согласно заключению экспертизы, отец принял боль детям с 2011 года.
Ранее Кировский районный суд Петербурга приговорил отца, который регулярно избивал маленькую дочь, к 3,5 года колонии, то есть условному сроку.
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