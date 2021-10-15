Новости – Происшествия
Происшествия
Избивавший 9-летнюю дочь пьяница из Петербурга отделался условным сроком
15 октября, 2021 14:54
1 мин
1 мин
inftaiga.ru
Кировский районный суд Петербурга огласил приговор отцу, который регулярно избивал маленькую дочь. Ему дали 3,5 года колонии условно.
Следователи утверждают, что мужчина швырял ребёнка на пол и бросал в лицо девочки смартфон.
Как установил суд, издевательства продолжались с марта по август 2020 года. Будучи пьяным, мужчина часто бил ребёнка ремнем, руками, ногами по голове и животу, пинал на пол.
Вину горе-отец признал частично. Он говорит, что такие случаи были редкими.
Летом 2021 года пьяный житель подмосковной деревни Палицы бил несколько часов няню своего четырехлетнего сына в присутствии ребёнка.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости