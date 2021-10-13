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Следствие
В Москве пытавшийся застрелить силовика мужчина хотел умереть от рук полицейских
13 октября, 2021 11:50
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В Москве пытавшийся застрелить полицейского на рабочем месте мужчина хотел свести счеты с жизнью. Он рассчитывал, что силовики откроют по нему огонь, как только он направит в их сторону огнестрельное оружие.
Напомним, мужчина ворвался в ОМВД по московскому району Преображенское накануне, 12 октября. В ходе беседы с силовиками, он достал оружие, но не успел выстрелить, его тут же обезвредили. Известно, что «стрелок» был пьян.
Возбуждено дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Обвинение ему предъявили, теперь решается вопрос об избрании меры пресечения.
«При нем также обнаружена предсмертная записка», - сообщают в СК РФ.
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