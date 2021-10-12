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Происшествия
В Москве вооруженный мужчина ворвался в ОВД с целью застрелить полицейского
12 октября, 2021 20:08
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look
В столице мужчина намеревался застрелить сотрудника правоохранительных органов прямо на рабочем месте. Только вот довести «операцию» до конца ему не удалось.
Известно, что инцидент произошел сегодня вечером, 12 октября, в дежурной части по московскому району Преображенское. Мужчина беспрепятственно вошел в отделение полиции и направил огнестрельное оружие на одного из силовиков, но выстрелить ему не удалось, злоумышленника вовремя обезвредили.
Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». В скором времени мужчиной займутся следователи, передает «360».
Ранее сообщалось о том, как полицейский в Пскове спас 12-летнюю девочку.
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