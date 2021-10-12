Новости – Происшествия
Происшествия
В Пскове сотрудник полиции нырнул за упавшей с моста девочкой
12 октября, 2021 16:26
1 мин
1 мин
ria
Полицейский спас 12-летнюю девочку, которая упала при переходе через реку Великая, которая протекает в Псковской области.
Прохожий, увидевший, как ребёнок слетел с моста, сразу же позвонил в полицию. На место происшествия приехали старший сержант полиции Денис Кузьмин и старшина полиции Дмитрий Малышев.
Передав напарнику табельное оружие, Кузьмин сбросил с себя форму и прыгнул в воду. Следом за ним в воду нырнул очевидец, который сопровождал девочку до берега.
Вдвоём мужчины помогли девочке выбраться на сушу.
После оказания первой помощи ребенка госпитализировали.
В УМВД России по Псковской области поблагодарили всех неравнодушных к инциденту. Сотруднику полиции, который спас жизнь девочки, дадут награду.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости