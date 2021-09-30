В Москве десятиклассник пригрозил учительнице убийством. Начата проверка
В Москве десятиклассник угрожал классной руководительнице убийством. В результате, в отдел забрали его отца.
16-летний учащийся школы №1564 имени А.П.Белобородова не поладил с начала учебного года с учительницей обществознания и истории Юлией Пенкиной. Поначалу юноша просто позволял себе лишнее, но позже грубые «шалости» переросли в запугивания. Во время очередного конфликта школьник пообещал расправиться с классной.
Преподавательница решила не отмахиваться от угроз и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники полиции прибыли к десятикласснику домой и обнаружили сейф с оружием. Выяснилось, что отец парня владеет охотничьим ружьем ИЖ-27, правда, документация к нему оказалась просрочена. Папу школьника доставили в отдел, оружие и боеприпасы изъяли на экспертизу. Силовики начали проверку, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ранее стало известно о 15-летней школьнице в Омске, которая собиралась взорвать школу вместе с 13-летним «сообщником».