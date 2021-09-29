15-летняя школьница в Омске планировала взорвать школу. Ей помогал 13-летний мальчик
В Омске сотрудники правоохранительных органов вышли на 15-летнюю девочку, планировавшую взорвать школу. Известно, что у неё был «сообщник» — 13-летний мальчик. Ему удалось избежать наказания из-за возраста, а вот против девятиклассницы возбудили уголовное дело.
Как оказалось, Света (имя изменено) из лицея №92 намеревалась «покончить» с общеобразовательным учреждением ещё весной текущего года. 25 мая она разместила на своей странице в социальной сети манифест, в котором раскрыла свои планы. За всё это время никто не обратил внимание на пост девочки. Да и силовики вышли на неё только после того, как случилась кровавая бойня в Пермском университете — инцидент навёл их на мысль о необходимости чаще шерстить соцсети подростков.
К слову, на одном посте дело не закончилось. Света рассказала о своем намерении 13-летнему другу, который решил поддержать её. Дети купили селитру, алюминиевую пудру и сахар, изготовили два небольших самодельных взрывных устройства и решили их испытать, однако, эксперимент провалился — бомба не взорвалась. После этого, по словам девятиклассницы, они перестали изготовлять взрывчатку.
Против Светы возбудили уголовное дело о приготовлении к массовому убийству, передает Telegram-канал Baza. У 15-летней диагностировано психическое расстройство.
Ранее подражатель «пермского стрелка» появился в Томске.