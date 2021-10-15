В ХМАО заключенные избили полицейских за отказ выполнять их условия
В Югре заключённые избили силовиков за то, что те отказались выполнять их требования.
Инцидент произошёл в минувшую среду, 13 октября, в районе часа дня. Трое заключённых прогуливались по двору ИВС, расположенного в городе Нягань. В назначенное время они отказались проходить в камеры, поскольку сотрудники учреждения ранее не пошли к ним навстречу и не стали помещать одного заключённого в конкретную камеру. Мужчины угрожали и оскорбляли силовиков, а потом начали их избивать.
Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить спецсредства с целью угомонить дебоширов. Возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», передаёт СУ СКР по региону.
Ранее стало известно, что доходы российских силовиков заметно возрастут.