Владимир Путин решил еще сильнее «пригреть» силовиков
В ближайшие годы денежное довольствие сотрудников Росгвардии, МВД, и ряда других силовых ведомств будет повышено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам президента, за два ближайших года сумма денежного содержания работников ФСИН, таможенной службы, МВД и других вырастет на 9% ежегодно.
Путин отметил, что таким образом будет ликвидировано отставание доходов сотрудников правоохранительных органов от доходов военных.
Кроме того, в 2023 году запланировано дополнительное повышение доходов и военнослужащих и правоохранителей. Темпы индексации окладов денежного содержания будут повышены на 5% дополнительно, передаёт «ТАСС».
Напомним, индексаций пенсий работающим пенсионерам заморожена с 2016 года. Недавняя инициатива с возвратом этой нормы правительством поддержана не была.