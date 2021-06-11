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Следствие
В институт МВД бросили «коктейль Молотова»
11 июня, 2021 17:19
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Фото: Flickr
Накануне в 10 часов вечера неустановленные на текущий час сотрудниками полиции лица бросили «коктейль Молотова» во входную дверь Могилевского института Министерства внутренних дел Беларуси. Об этом сообщила пресс-секретарь государственного ведомства Ольга Чемоданова.
Известно, что от горючего вещества никто не пострадал. Следователями уже возбуждены уголовные дела по факту особо злостного хулиганства и умышленного повреждения имущества, сказано в Telegram-канале «Пресс-секретарь МВД Беларуси».
Ранее сообщалось о том, что в столице России прямо на Красной площади акционист выстрелил себе в голову.
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