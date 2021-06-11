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Происшествия
В Москве на Красной площади акционист «выстрелил» себе в голову
11 июня, 2021 13:31
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Павел Крисевич. Фото: личная страница в Instagram
Сегодня в столице 21-летний акционист Павел Крисевич сымитировал самоубийство — он выстрелил себе в голову. Известно, что художника тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.
Перформансист получил ожог лица, так как стрелял в себя из охолощённого пистолета, передает Telegram-канал RT на русском. Его доставили в отдел «Китай-город». О состоянии здоровья парня ничего не сообщается. К Крисевичу уже выехал его адвокат. Вероятнее всего, в отношении акциониста составят протокол за хулиганство.
Напомним, в прошлом году художник приковался себя к кресту и поджег у здания Лубянки.
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