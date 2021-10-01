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Следствие
В Брянске женщина деньгами просила полицейского завести дело на её мужа с целью убежать в США
1 октября, 2021 12:10
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bryansk.sledcom.ru
В Брянске женщина предлагала полицейскому взятку в размере 30 тысяч рублей, чтобы тот возбудил дело против её мужа по статье «преступление против основ конституционного строя РФ и безопасности государства». Таким образом она намеревалась «выбить» убежище в Соединенных Штатах Америки.
Однако силовик на сделку с 37-летней не пошел. В результате, дело возбудили против нее, по статье «дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Сейчас женщина находится под домашним арестом. Ей грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки, передает СУ СКР по региону.
Ранее сообщалось о том, как «сотрудники ФСБ» «вытрясли» из омича 3 миллиона рублей и 25 биткоинов.
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