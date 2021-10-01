Омич перевел «сотрудникам ФСБ» 25 биткоинов и 3 млн рублей. Возбуждено дело
В Омске двое лжесотрудников ФСБ обокрали местного разработчика онлайн-банка криптовалюты Virrex — 33-летнего Владимира Баринова. Ему пришлось отдать все заработанные деньги мошенникам, запугавшим его.
Ситуация произошла 8 августа текущего года. Баринова остановили при выходе из подъезда двое незнакомых мужчин. Они подъехали на Volkswagen Touareg, представились сотрудниками Федеральной службы безопасности, предъявили удостоверения и пригласили в машину на разговор. «Силовики» пояснили, что им известно о проекте, который они назвали пирамидой, а после пригрозили Баринову тюрьмой. Правда, потом добавили, что избежать сурового наказания удастся — нужно только отдать все деньги.
Разработчик ни на шутку перепугался. Его отвезли домой и он тут же отдал «сотрудникам ФСБ» 3 миллиона рублей и перевёл им на кошелёк 25 биткоинов. В полицию омич обратился только спустя месяц. Правоохранители выяснили, кто был владельцем автомобиля и уже разыскивают его. Возбуждено уголовное дело, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».