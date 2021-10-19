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Следствие
Уроженку Дагестана отправили в колонию на 4 года за продажу новорожденной дочери
19 октября, 2021 18:43
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Измайловский районный суд Москвы признал 26-летнюю уроженку Дагестана Луизу Гаджиеву виновной в попытке продать собственную новорожденную дочь. Её приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима.
Известно, что горе-мать полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Ребенка передали в органы опеки и попечительства, передает пресс-секретарь суда.
Напомним, девушку задержали в октябре прошлого года. Она пыталась продать дочь через Интернет, именно для этого и прибыла в столицу. За новорожденную дагестанка просила всего 300 тысяч рублей. В роли покупателей выступили силовики, так Луиза и попалась.
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