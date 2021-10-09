Умышленное отравление? В крови умершего депутата Рады Антона Полякова нашли алкоголь и метадон
В крови умершего при странных обстоятельствах депутата Верховной рады Антона Полякова нашли метадон и алкоголь. Об этом сообщила член фракции «Слуга народа» Галина Янченко.
8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что Полякова обнаружили мертвым. По предварительным данным, депутат почувствовал себя плохо по дороге в такси, его безуспешно пытались реанимировать врачи скорой помощи.
По словам Яценко, всем известно, что алкоголь максимально усиливает эффект от метадона и может привести к летальному исходу. Вряд ли Поляков по собственно воле решил их смешать. Возможно, это было умышленное отравление, сообщает телеграм-канал «Страна.ua».
Как уточнил ранее глава полиции Киева Иван Выговский, причиной смерти депутата стала «острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца».
По одной из версий, причиной смерти Полякова могло стать отравление неизвестным веществом. Депутат мог употребить его как самостоятельно, так и при помощи третьего лица.