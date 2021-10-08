Умерший депутат Верховной Рады Антон Поляков мог быть отравлен
Сотрудники правоохранительных органов Украины рассматривают несколько версий причины смерти депутата Верховной рады Антона Полякова. Об этом сообщил глава полиции Киева Иван Выговский.
По одной из версий, причиной смерти Полякова могло стать отравление неизвестным веществом. Депутат мог употребить его как самостоятельно, так и при помощи третьего лица.
Как уточнил глава полиции Киева, причиной смерти депутата стала «острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца».
Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Это поможет выявить токсичные и ядовитые вещества в организме погибшего, пишет «ПолитЭксперт».
8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что Полякова обнаружили мертвым. По предварительным данным, депутат почувствовал себя плохо по дороге в такси, его безуспешно пытались реанимировать врачи скорой помощи.