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Следствие
Уголовные дела о пытках над заключенными в тюремной больнице переданы в центральный аппарат СК
7 октября, 2021 11:42
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Уголовные дела о пытках и издевательствах над заключенными в туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Такое решение принял глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Для наиболее полного и объективного расследования», - пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее еще 14 осужденных заявили об изнасилованиях в тюремной больнице. По словам их адвоката, большая часть заключенных попросту боится сообщать о том, что им пришлось пережить.
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