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Трое сотрудников TUT.BY пропали. Белорусское МВД пожимает плечами

Марьям Ибрагимова
25 мая, 2021 16:08
1 мин
Марьям Ибрагимова
25 мая, 2021 16:08
1 мин
fb.ru
fb.ru

Сегодня стало известно о том, что сотрудники белорусского онлайн-издания TUT.BY перестали выходить на связь. Речь идет о двух SMM-специалистах новостного портала — Але Бурковской и Максиме Пушкине.

Кроме того, не удается дозвониться и до супруга Бурковской Дениса Бурковского — он является журналистом проекта «42».

«Все аккаунты TUT.BY соцсетях сейчас в безопасности — мы принимали меры, чтобы их сохранить при разных сценариях. У задержанных сотрудников не было доступа к перепискам с читателями», - сообщается в Telegram-канале новостного портала.

На сайте Белорусской ассоциации журналистов сказано, что сотрудники Onliner пытались выяснить местонахождение работников TUT.BY в МВД, однако там лишь пожали плечами.

Ранее сообщалось о том, что TUT.BY с осени 2019 года уклонялся от уплаты налогов на миллионы долларов.

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