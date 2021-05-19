В Беларуси сообщили об уклонении tut.by от уплаты налогов на миллионы долларов

Следствие

Государственный телеканал Беларуси ОНТ сообщил, что популярный в стране новостной портал tut.by с осени 2019 года уклонялся от уплаты налогов, тем самым нанес государству ущерб на миллионы долларов.

Кроме того, сотрудники якобы планировали вывод средств за рубеж. Как следует из телевизионного сюжета, в октябре 2019 года компания «Тут Бай медиа» стала резидентом «Парка высоких технологий», получив льготы. Их имели и должностные лица. Для резидентов Парка важно, чтобы они оказывали услуги с использованием программного обеспечения собственной разработки. Однако, по данным телеканала, «Тут Бай медиа» использовало стороннее программное обеспечение, получало выручку за счет этой деятельности, что является недопустимым для резидентов «Парка высоких технологий».

Сотрудники портала планировали вывод недоуплаченных налогов за рубеж, в частности в один из банков Латвии. По факту уклонения от уплаты налогов было заведено уголовное дело. Во время обысков у должностных лиц компании изъято около 500 тысяч долларов наличными. ОНТ сообщил, что сотрудники tut.by попытались срочно выехать за рубеж, передает РИА «Новости».

Напомним, в ходе акций протеста 27 марта в Минске были задержаны двое сотрудников TUT.BY.