Толпа молодых парней закидала камнями отдел полиции в Забайкалье
В Чернышевске Забайкальского края толпа молодых людей закидала отдел полиции камнями. Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Оскорбление представителя власти».
В одном из местных магазинов 10 июня несколько молодых людей распивали алкоголь и нарушали общественный порядок. На замечания сотрудников магазина они никак не реагировали, требования прибывших на место росгвардейцев и полицейских успокоиться тоже пропускали мимо ушей. Двух «активистов» доставили в отдел, ещё несколько человек сопротивлялись действиям силовиков и оскорбляли их.
«Затем несколько молодых людей – около 20 человек - пришли к отделу полиции и бросили несколько камней в здание, повредив одно окно», — сообщают в пресс-службе СУ СКР.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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