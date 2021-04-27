Суд запретил сотрудникам организаций Алексея Навального подавать признаки жизни

Следствие

Пока оппозиционер Алексей Навальный находится в заключении и заявляет о нарушениях в колонии, а его главных соратников привлекают к уголовной ответственности, Московский городской суд добавил масла в огонь и запретил сотрудникам его организаций подавать признаки жизни до тех пор, пока не решится вопрос о признании этих организаций экстремистскими.

Речь идет об ограничении деятельности Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (оба учреждения признаны в России НКО-иноагентами), а также «Штабов Навального». Известно, что ходатайство «о принятии мер предварительной защиты» подала в суд прокуратура, выступающая в данном деле в качестве истца. Какие именно запреты налагаются на сотрудников вышеуказанных организаций, в суде не уточнили, поскольку дело маркировано грифом «секретно» и рассматривается в закрытом режиме.

Точно ясно, что ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального» не должны ничего постить в социальных сетях и других интернет-платформах, им запрещено организовывать митинги, референдумы и проводить любые банковские операции за исключением оплаты штрафов, передает ТАСС.