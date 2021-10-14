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Суд приговорил лидера «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву к году ограничения свободы
14 октября, 2021 12:52
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iz.ru
Глава профсоюза Альянс врачей (признан в РФ иноагентом) Анастасия Васильева получила наказание в виде года лишения свободы. Такое решение вынес Преображенский суд Москвы за несоблюдение санитарных норм во время несогласованного митинга в январе 2021 года.
«Приговором Преображенского районного суда города Москвы Васильева признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — передаёт «РИА Новости».
Васильева не сможет выходить за пределы дома с 22 часов до шести утра, участвовать в массовых мероприятиях, пересекать МКАД. Также суд постановил отмечаться два раза в месяц в инспекции.
Накануне лидер профсоюза объявила в Преображенском суде Москвы, что невиновна.
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