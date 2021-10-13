Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева: «Остаться и помогать людям — это самая главная моя задача»
Глава признанного инноагентом профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева объявила в Преображенском суде Москвы, что невиновна. Заседание проходило в закрытом режиме и заняло меньше 10 минут.
«То, что я пришла на митинг, вовсе не означает, что я призывала людей не соблюдать меры безопасности. Более того, за участие в митинге я уже получила административное наказание. Уехать из страны — это самое простое. А остаться и помогать людям — это самая главная моя задача», — сказала лидер «Альянса врачей».
В сентябре 2021 года адвокат руководителя профсоюза сообщил о задержании Васильевой за проведение митингов без соблюдения профилактических мер.
Ещё раньше, в апреле 2021 года, она была замечена среди задержанных возле колонии во Владимирской области, где находится Алексей Навальный.