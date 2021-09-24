Суд арестовал студента красноярского техникума — он планировал убийство сокурсников
В Красноярском крае суд арестовал студента третьего курса Южного аграрного техникума, поскольку тот планировал убить своих сокурсников. О том, что молодого парня заключили под стражу на два месяца, сообщили в краевом суде.
Известно, что юноша обвиняется в покушении на убийство. Он планировал расправиться со своими обидчиками 1 сентября и тщательно готовился к «операции». Парень намеревался пойти на этот шаг из-за травли со стороны четырех своих сокурсников, но его вовремя успели поймать сотрудники правоохранительных органов.
Силовики нашли у студента патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство, несколько ножей. Он проведет под арестом вплоть до 20 ноября, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что «пермский стрелок» пришел в себя и в первую очередь спросил о том, есть ли у него родители.