Стало известно о судьбе пойманного ФСБ России агента украинских спецслужб
Федеральная служба безопасности России задержала агента спецслужб Украины, который на протяжении длительного времени консультировал коллег из СБУ для «нанесения ущерба безопасности интересам РФ». Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Известно, что деятельность Семеняки Алексея Петровича регулировалась двумя сотрудниками Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ.
Работники ФСБ отняли у агента мобильную технику и изучили содержание поступивших и отправленных сообщений. Во время проверки гаджета неизвестные лица из Киева пытались удалить данные, сохранённые на телефоне, однако им не удалось провернуть махинацию.
Агента уже выдворили из России. Также ему запретили приезжать в РФ в течение 25 лет, передаёт ТАСС.
Он не успел навредить России.
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