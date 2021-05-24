Стала известна судьба напавшего с ножом на Заслуженного учителя РФ лицеиста

Следствие

Сегодня стало известно об аресте десятиклассника, обучающегося в лицее №1 в городе Березники Пермского края. Он напал с ножом на Заслуженного учителя РФ.

Городской суд провел заседание в закрытом режиме, передает РИА Новости. На какой срок подростка заключили под стражу, в суде не уточнили. Отметили лишь, что данная ограничительная мера будет действовать в отношении школьника до тех пор, пока идет следствие.

Напомним, информация о случившемся ЧП в российской школе появилась утром 21 мая. В настоящее время педагог находится в больнице, медики оценивают ее состояние как тяжелое.