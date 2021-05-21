Лицеист пырнул Заслуженного учителя РФ ножом в Прикамье

В лицее № 1 в городе Березники Пермского края произошло чрезвычайное происшествие – учащийся 10-го класса напал с ножом на преподавательницу. Подростка задержали, а сотрудницу образовательного учреждения госпитализировали.

По информации Telegram-канала «Березниковский рабочий», от рук подростка пострадала учительница физики, имеющая звание Заслуженного учителя РФ Людмила Ишменева. По словам очевидцев, медики «скорой» вынесли ее из учебного заведения на носилках с перевязанным горлом.

Губернатор Пермской области Дмитрий Махонин уже прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что педагог находится в состоянии средней тяжести в Березниковской больнице.

«Готовим вертолёт для транспортировки в Пермь. Других пострадавших нет. Поручил всем профильным ведомствам подключиться к выяснению причин и последствий инцидента. В лицей выезжает министр образования», – написал он в своем Instagram-аккаунте.

На месте работают полицийские и сотрудники ПДН, устанавливаются обстоятельства случившегося.