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Лицеист пырнул Заслуженного учителя РФ ножом в Прикамье

Марьям Ибрагимова
21 мая, 2021 10:24
2 мин
Марьям Ибрагимова
21 мая, 2021 10:24
2 мин
Pixabay
Pixabay

В лицее № 1 в городе Березники Пермского края произошло чрезвычайное происшествие – учащийся 10-го класса напал с ножом на преподавательницу. Подростка задержали, а сотрудницу образовательного учреждения госпитализировали.

По информации Telegram-канала «Березниковский рабочий», от рук подростка пострадала учительница физики, имеющая звание Заслуженного учителя РФ Людмила Ишменева. По словам очевидцев, медики «скорой» вынесли ее из учебного заведения на носилках с перевязанным горлом.

Губернатор Пермской области Дмитрий Махонин уже прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что педагог находится в состоянии средней тяжести в Березниковской больнице.

«Готовим вертолёт для транспортировки в Пермь. Других пострадавших нет. Поручил всем профильным ведомствам подключиться к выяснению причин и последствий инцидента. В лицей выезжает министр образования», – написал он в своем Instagram-аккаунте.

На месте работают полицийские и сотрудники ПДН, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Пермский край
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