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Сотрудницу СК отстранили от работы по делу против редактор DOXA. Он заявил о домогательствах

Марьям Ибрагимова
23 апреля, 2021 17:04
2 мин
Марьям Ибрагимова
23 апреля, 2021 17:04
2 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следовательница Екатерина Жижманова больше не будет работать над делом против редактора независимого студенческого журнала DOXA о проблемах высшего образования в России Владимира Метелкина.

Накануне он пожаловался на недвусмысленные знаки внимания со стороны сотрудницы СК и подал заявление о ее отводе, поскольку считает данное поведение психологическим давлением. Метелкин подчеркнул, что Жижманова нарушала личные границы и открыто проявляла свою заинтересованность, называя его «сексуальным», что подтверждается аудиозаписью. Кроме того, часто прикасалась к нему и вставала максимально близко во время беседы.

Теперь делом занимается другой следователь, а Жижманову «приставили» к коллеге Метелкина, еще одной фигурантке дела – Наталье Тышкевич. Она последовала примеру редактора издания и тоже подала отвод, передает «Дождь».

Ранее сообщалось о том, что силовики устроили обыски в редакции DOXA, а позже – в квартирах четырех сотрудников издания по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

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