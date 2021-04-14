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Силовики устроили обыски в независимом студенческом журнале о проблемах высшего образования в России
14 апреля, 2021 08:46
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Global Look Press
Силовики устроили оперативные меропряития в редакции независимого студенческого журнала DOXA. Утром полиция пришла с обысками домой к сотрудникам издания. В рамках какого дела проводятся обыски, неизвестно.
В Telegram-канале издания сообщается, что силовики нагрянули к редакторам Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич. Они перестали выходить на связь.
Журнал DOXA - независимое издание о проблемах студенческого сообщества. Он создавался студентами и выпускниками Высшей школы экономики и других вузов.
В январе Роскомнадзор требовал от журнала удалить видеообращение о запугивании студентов перед митингами оппозиционера Алексея Навального.
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