Силовики устроили обыски в независимом студенческом журнале о проблемах высшего образования в России

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Силовики устроили оперативные меропряития в редакции независимого студенческого журнала DOXA. Утром полиция пришла с обысками домой к сотрудникам издания. В рамках какого дела проводятся обыски, неизвестно.

В Telegram-канале издания сообщается, что силовики нагрянули к редакторам Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич. Они перестали выходить на связь.

Журнал DOXA - независимое издание о проблемах студенческого сообщества. Он создавался студентами и выпускниками Высшей школы экономики и других вузов.

В январе Роскомнадзор требовал от журнала удалить видеообращение о запугивании студентов перед митингами оппозиционера Алексея Навального.