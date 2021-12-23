Следственный комитет удалил с сайта и стер в соцсетях видео допроса мэра Краснодара
Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю удалило видео допроса мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Запись разместили на сайте 22 декабря в 13:50, но около восьми вечера публикация была удалена и стерта со всех страниц Следкома в соцсетях.
На это обратил внимание Telegram-канал Readovka.
Источник сообщил, что новость о задержании Алексеенко появилась днем. Говорилось, что он задержан по уголовному делу о получении крупной взятки. В новости сообщалось, что фигурант допрашивается следователем, решается вопрос об избрании меры пресечения. В подтверждение была прикреплена запись допроса.
Вечером пресс-служба мэра сообщила, что глава кубанской столицы находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности. Тогда же видео допроса удалили.
Напомним, о задержании Алексеенко стало известно утром 22 декабря. Алексеенко занимал пост руководителя кубанской столицы 17 ноября и уже успел прославиться своей цитатой. Во время назначения он заявил, что жители ждут от властей разговоров, а не конкретных дел.