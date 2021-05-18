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Следователи переделывают документы и переводят детей из потерпевших в свидетели после трагедии в Казани

Лилия Караева
18 мая, 2021 16:09
2 мин
Лилия Караева
18 мая, 2021 16:09
2 мин
Гимназия № 175
vk.com/region_kazan116/globallookpress

Детей, пострадавших при расстреле в школе в Казани, начали переводить из потерпевших в свидетели. Родители выступают против - в ответ следователи обвинили их в желании нажиться на трагедии.

Родителей вызвали и предупредили, что необходимо переделать документы и присвоить детям статус «свидетелей». Первоначально их признали потерпевшими.

Изменить процессуальный статус некоторых детей решили несмотря на то, что некоторые получили травмы, так как прыгали из окон и убегали от «казанского стрелка».

Одна из родительниц рассказала Telegram-каналу Baza, что после разговора со следователем ее отправили к адвокатам. Там ей сказали: «Вы все хотите денег. Поэтому вы все сейчас приходите и начинаете ругаться из-за того, что ваших детей так переводят».

Ранее в Следственном комитете России заявили, что устроивший стрельбу Ильназ Галявиев впал в неадекватное состояние. Это мешает проведению необходимых следственных действий.

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Дети
Казань
Потерпевшие
Гимназия
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