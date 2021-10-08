СК возбудил уголовное дело против директора расстрелянной казанской гимназии
Амина Валеева, директор казанской гимназии №175, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил кровавую бойню, стала обвиняемой. Ей вменяют халатность.
Поначалу Валеева проходила по делу свидетельницей, однако после 20 допросов следователи посчитали, что её статус необходимо изменить. В ведомстве полагают, что из-за недосмотра главы школы Галявиев с легкостью пробрался в учебное заведение. Кроме того, в гимназии отсутствовала профессиональная охрана, а динамик громкоговорителя в расстрелянном классе попросту не работал, поэтому информация о необходимости закрыть дверь до них не дошла.
Известно, что в настоящее время Валеева проходит курс лечения из-за проблем со здоровьем и находится под подпиской о невыезде, передает «Реальное время».
Ранее сообщалось о том, что Басманный суд Москвы продлил арест Галявиеву до 2022 года.