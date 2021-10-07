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Суд продлил до 2022 года арест устроившему кровавую бойню в казанской школе Галявиеву
7 октября, 2021 16:08
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vk.com/region_kazan116
Басманный суд Москвы продлил арест 19-летнему Ильназу Галявиеву, открывшему стрельбу по ученикам и преподавателям гимназии №175 в Казани. Он проведет под стражей до 11 января 2022 года, передает ТАСС.
Напомним, инцидент со стрельбой в общеобразовательном учреждении произошел 11 мая текущего года. В результате происшествия погибли семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее казанский стрелок заявил о готовности провести остаток жизни в тюрьме, при этом он категорически отказался лежать в психбольнице.
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