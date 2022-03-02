Новости – Следствие
Следствие
СК сформирует отдельные группы специалистов для борьбы с фейками о спецоперации
2 марта, 2022 15:27
1 мин
1 мин
Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com
Борьбой с фейками о спецоперации России на Украине займутся отдельные группы Следственного комитета. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Известно, что выявлять дезинформаторов будут отобранные в региональных главках СК сотрудник. Им предстоит находить в социальных сетях и мессенджерах тех, кто распространяет неподтвержденную официальными лицами информацию, поскольку данные сообщения направлены на дестабилизацию ситуации в России, считает Бастрыкин.
Деятельность провокаторов, призывающих к беспорядкам, как и распространителей фейков, глава СК РФ поручил пресекать уголовно-правовыми средствами, передает телеканал «360».
Ранее в России предложили привлекать к ответственности тех, кто не поддается манипуляциям.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости