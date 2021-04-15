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СК проверит действия устроивших «балаган» в Алтайском крае силовиков

Марьям Ибрагимова
15 апреля, 2021 12:58
1 мин
Марьям Ибрагимова
15 апреля, 2021 12:58
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Алтайском крае следователи проверят действия сотрудников ОМОН, ворвавшихся по ошибке в квартиру матери с детьми. Силовики намеревались устроить обыск в помещении, но только после взлома двери им стало ясно, что они пришли не по адресу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, в Заринске женщина двоих детей была вынуждена наблюдать за тем, как прибывшие из Новосибирска ОМОНовцы срезают ее входную дверь болгаркой. Войдя в квартиру, они поняли, что что женщина, ордер на обыск квартиры которой был на их руках, уже семь лет не проживает по данному адресу.

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ТЕГИ
Проверка
ОМОН
Обыск
Алтайский край
СК РФ
Силовики
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