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Следствие
СК проверит действия устроивших «балаган» в Алтайском крае силовиков
15 апреля, 2021 12:58
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Алтайском крае следователи проверят действия сотрудников ОМОН, ворвавшихся по ошибке в квартиру матери с детьми. Силовики намеревались устроить обыск в помещении, но только после взлома двери им стало ясно, что они пришли не по адресу, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, в Заринске женщина двоих детей была вынуждена наблюдать за тем, как прибывшие из Новосибирска ОМОНовцы срезают ее входную дверь болгаркой. Войдя в квартиру, они поняли, что что женщина, ордер на обыск квартиры которой был на их руках, уже семь лет не проживает по данному адресу.
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