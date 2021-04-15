Срезали дверь и напугали детей: в Алтайском крае силовики устроили обыск не в той квартире

Происшествия

В городе Заринск в Алтайском крае произошло недоразумение – новосибирские сотрудники ОМОН по ошибке пришли с обыском не в ту квартиру.

Инцидент произошел накануне. Со слов Светланы, оказавшейся потерпевшей в данной ситуации, ОМОНовцы стали активно пытаться попасть в квартиру с семи утра. Правда, на вопросы женщины о том, кто они такие и что им нужно, сотрудники спецподразделения полиции отвечали неохотно. Светлана, в свою очередь, вызвала полицию сама, поскольку была уверена в своей непричастности к происходящему, к тому же, в квартире находились ее дети – 16-летний сын и 9-летняя дочь.

Пока сотрудники правоохранительных органов добирались до адреса, силовики срезали болгаркой дверь и ворвались в помещение. Выяснилось, что женщина, ордер на обыск квартиры которой был на руках ОМОНовцев, уже семь лет не проживает по данному адресу. Недолго думая, силовики уехали, оставив Светлану. Прибывшие на место сотрудники полиции пообещали женщине поставить новую дверь, сообщается в Instagram-аккаунте газеты «Наш город Заринск».