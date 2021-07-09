Силовики схватили в Подмосковье собиравшегося устроить теракт боевика ИГ*
В Подмосковье силовикам удалось выйти на след боевика запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». По словам старшего помощника руководителя СКР по региону Ольги Врадий, 21-летний юноша, примкнувший в группировке, собирался устроить теракт в области, точное место не раскрывается.
Известно, что против боевика возбудили уголовное дело. Он является гражданином соседней страны и подозревается в участии в деятельности террористической организации. Следствию известно, что в ряды ИГ молодой человек вступил по своей инициативе и прикупил разного рода приспособления, необходимые для изготовления взрывчатого устройства. Об интересах парня узнали оперативники и решили незамедлительно его задержать. Во время обыска в квартире и на рабочем месте подозреваемого была найдена заготовка самодельной взрывчатки.
По словам Ольги Врадий, исламист уже помещен в следственный изолятор по решению суда, передает РИА Новости.
Ранее в Тюмени молодой человек задержал заложников в отделении Сбербанка. Он подчеркнул, что соответствующий «приказ» ему дал режиссер Фёдор Бондарчук.