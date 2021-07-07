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Происшествия
Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени был совершен после «приказа» Федора Бондарчука
7 июля, 2021 10:30
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, захватившего заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. Как оказалось, он состоит на психиатрическом учете.
«В результате задержания захватчика банка в Тюмени никто не пострадал», – цитирует представителя кредитного учреждения ТАСС.
Никаких взрывных устройств при нем не было обнаружено. Мужчина признался, что захватить кредитное учреждение его попросил режиссер Федор Бондарчук. Якобы после выполнения задания он должен был предложить 32-летнему «захватчику» Александру Гриченко роль в фильме, передает «Медуза» (признана в РФ СМИ-иноагентом).
Ранее сообщалось, что мужчина требовал выдать ему 13 миллионов рублей.
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Каким образом, по-вашему, накажут мужчину, захватившего заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, учитывая, что он состоит на психиатрическом учете?
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