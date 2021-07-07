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Происшествия
В Тюмени неизвестный захватил отделение Сбербанка – требует 13 млн рублей
7 июля, 2021 09:42
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фото: Pixabay
Неизвестный мужчина захватил в Тюмени отделение Сбербанка. Известно, что дом, в котором находится кредитное учреждение, уже эвакуировали. На место прибыли силовики. Движение по Червишевскому тракту перекрыто.
Молодой человек ворвался в отделение банка в 9 часов 16 минут по местному времени. Из его рюкзака торчали провода. Как сообщает Telegram-канал «Life Shot», неизвестный требует выдать ему 13 миллионов рублей, «предварительно, у захватчика 2 заложника». Сейчас с ним ведут переговоры сотрудники банка.
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Как вы думаете, силовикам удастся поймать мужчину, захватившего отделение Сбербанка, живым?
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