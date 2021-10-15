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Следствие
Силовики нагрянули с обыском к работающим в РАН новосибирским физикам
15 октября, 2021 10:39
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yandex.ru/maps
Силовики нагрянули с обыском в Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Детали пока не раскрываются.
Источники, близкие к ситуации, сообщают, что в отношении директора новосибирского учреждения Алексея Тайченачева возбудили уголовное дело, передает ТАСС.
По данным региональных СМИ, руководителя Института подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Ранее ректора Шанинки заподозрили в хищении нескольких десятков миллионов рублей.
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