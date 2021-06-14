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Российский проект об уличных протестах объявил о своем о закрытии — против сотрудников «шьют» дело
14 июня, 2021 09:14
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Global Look Press/Globallookpress.com
Российский проект, публикующий информацию об уличных протестах «Агит Россия», объявил о своем закрытии на фоне «усиления репрессий». По словам создателей движения, правоохранители собираются возбудить против них уголовное дело.
«Мы озабочены безопасностью наших членов, сторонников и подписчиков и тех, кто уже отошёл от дел. С учётом ряда и других обстоятельств, задумок мы решили закрыть проект «Агит Россия», — говорится в Telegram-канале проекта.
Известно, что создатели «Агит России» готовятся к запуску нового проекта.
Ранее расследующую похищение чеченской девушки журналистку не пустили в Махачкалу.
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