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Следствие
Роман Протасевич и Софья Сапега «сдают» соратников — оппозиционеры сотрудничают со следствием
25 июня, 2021 15:25
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Youtube / belpresscenter
Белорусский оппозиционер, основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница — россиянка Софья Сапега начали сотрудничать со следствием.
«В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями», — говорится в сообщении Следственного комитета республики, передаёт БелТА.
В ведомстве подтвердили изменение меры пресечения для Сапеги и Протасевича на домашний арест, о котором ранее сообщали СМИ.
Напомним, их задержали 23 мая в Минске после экстренной посадки самолёта Ryanair.
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