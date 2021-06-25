Белорусского оппозиционера Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу выпустили из СИЗО
Россиянка Софья Сапега, задержанная белорусскими силовиками в Минске после экстренной посадки самолёта авиакомпании Ryanair вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, переведена из СИЗО под домашний арест. Об изменении меры пресечения в отношении девушки и ее спутника рассказали родители Сапеги.
Они признались, что данная новость их шокировала.
Родители Протасевича, основателя признанного на территории республики экстремистским Telegram-канала NEXTA, тоже поражены, правда, отец молодого парня пока не торопится радоваться, поскольку действия и цели властей трудно предугадать.
«Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял», — подчеркнул отец оппозиционера Дмитрий Протасевич.
Он также добавил, что ему ничего неизвестно о самочувствии сына и его статусе — «это просто издевательство», — цитирует отца Романа BBC.
Ранее сообщалось о том, что лидер Беларуси Александр Лукашенко может помиловать Сапегу и отпустить девушку на родину.