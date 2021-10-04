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Следствие
«Реабилитация нацизма»: на Урале на два месяца арестовали сушившего носки на Вечном огне бомжа
4 октября, 2021 09:35
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Миасский городской суд арестовал 40-летнего бездомного на два месяца по делу о реабилитации нацизма. Он хотел посушить носки, но повредил мемориал «Вечный огонь».
О случившемся инциденте СМИ стали писать 30 сентября. Сперва мужчину задержали полицейские и возбудили против него дело о вандализме, однако после широкой огласки этой историей заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
По данным Znak.com, бездомный решил сжечь венок и посушить носки, однако в ходе «мероприятия» повредил звезду. В результате, её пришлось демонтировать и отправить на восстановление. Известно, что бомж страдает рядом психических расстройств.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области.
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